Roma: ruba ad anziani mentre propone contratti energia, arrestata 25enne

Arrestata una ragazza romana di 25 anni per furto aggravato.

"I Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano e della Compagnia di Tivoli hanno arrestato una ragazza romana di 25 anni con precedenti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emesso lo scorso 21 marzo dall'Ufficio del gip del Tribunale di Roma. La 25enne - illustrano in un comunicato dall'Arma -, ritenuta responsabile del reato di furto aggravato, è stata individuata grazie a una specifica attività investigativa condotta dai Carabinieri, orientata alla repressione dei furti commessi ai danni di persone anziane."



Dai Carabinieri viene reso noto in ultimo: "In questo contesto è emerso che la ragazza, approfittando della sua attività lavorativa 'porta a porta' in qualità di procacciatrice di clienti per conto di una società operante nel mercato dell'energia elettrica, si è resa responsabile di furti seriali di denaro e altri beni ai danni degli anziani che le avevano dato fiducia aprendole le porte delle loro abitazioni. La ragazza è stata portata nella sua abitazione, dove rimane agli arresti in attesa del processo."