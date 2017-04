Roma: per evitare arresto, ladro si nasconde sotto il letto della casa da derubare

Arestato un ladro sorpreso a rubare in un appartamento.

"Un ladro d'appartamento romeno, di 42 anni, si è nascosto sotto il letto in un'abitazione che stava svaligiando, per cercare di sfuggire ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma intervenuti per un allarme di furto, ma è stato comunque arrestato" diffondono in una nota dall'Arma.



La Benemerita comunica in ultimo: "L'uomo, senza fissa dimora, nullafacente e con diversi precedenti specifici, dopo averne già visitato uno, stava svaligiando un secondo appartamento, in via Valmontone, nel quartiere Centocelle dopo aver forzato le porte di ingresso. Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, chiamati tramite il numero unico di emergenza 112, è stato scovato ancora nell'appartamento, dove si era nascosto sperando di farla franca. A seguito di un'accurata ispezione delle stanze, i militari lo hanno trovato ed arrestato in possesso anche degli arnesi da scasso usati per aprire le porte e gli oggetti di valore che aveva già trafugato. Il 42enne dopo l'arresto è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell' Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo."