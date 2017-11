Roma: infrange finestrino e ruba da auto in sosta, arresto in flagrante

Arrestato un 39enne per furto.

"Una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, con la collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo, hanno arrestato un italiano di 39 anni, originario della Sicilia ma da anni residente a Roma, nullafacente e con precedenti, con l'accusa di furto e tentato furto su autovettura" si rivela in una nota dall'Arma.



"Ad accorgersi delle scorribande dell'uomo sono stati i Carabinieri del Noe che transitando in via della Divina Provvidenza - espone quindi la Benemerita -, mentre erano diretti ad effettuare dei servizi di controllo, hanno notato a terra i vetri infranti del finestrino di un'auto, al cui interno vi era una persona chinata a rovistare nell'abitacolo."



"I Carabinieri, dopo essersi qualificati, lo hanno ammanettato. Successivamente, con l'aiuto dei militari della Stazione Roma Madonna del Riposo, lo hanno perquisito e trovato in possesso di un martelletto, usato per rompere il deflettore dell'auto, un paio di occhiali da sole, che aveva asportato da un altra macchina, parcheggiata in via Monte Carmelo. Dopo l'arresto il ladro è stato portato in caserma, mentre la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Successivamente, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il 39enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di essere del rito direttissimo" riferiscono in ultimo i militi.