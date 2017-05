Roma: comprano pannolini ma rubano scatolame, arrestata "banda del tonno"

Arrestata a Roma la banda del tonno, giovani ragazzi di Napoli che nel supermercato nascondevano scatole di tonno sotto i pacchi dei pannolini.

A marzo è stato sospeso un dipendente di una filiale Esselunga di Milano perché in un avviso interno ai colleghi cassieri aveva scritto: "Quando si presentano i famosi 'napoletani' alla vostra cassa e vi chiedono di passare un prodotto come campione dei colli chiusi che hanno nel carrello, dite loro di mettere tutti i colli del loro carrello sul rullo, poiché in molti negozi sono riusciti a comporre i colli con vini costosi e far battere alla cassiera la bottiglia che costa meno".



Sembra però essere lo stesso (o simile) "escamotage che una banda di giovani ragazzi provenienti da Napoli aveva studiato per rubare il cibo in scatola", come riferiscono in una nota i Carabinieri spiegando che questi "oltrepassavano le casse del supermercato ubicato all'interno del centro commerciale 'Roma Est' nascondendo interi scatoloni di tonno sul fondo dei carrelli per la spesa, sotto uno strato di pacchi di pannolini, questi ultimi regolarmente pagati".



La 'banda del tonno', formata da ragazzi di età compresa tra i 21 e 27 anni tutti con precedenti, è stata arrestata con l'accusa di furto aggravato in concorso, dopo essere stata "notata da alcuni clienti mentre, a turno, andavano e venivano dal supermercato sempre e solo per comprare pannolini per neonati".



"Altre persone, successivamente, hanno notato l'insolita premura con cui stava caricando 97 scatoloni - contenenti 12 scatole di tonno ognuno - in un furgone, facendo scattare la segnalazione al '112'. - si specifica - I ragazzi avevano appena finito di caricare il veicolo, preso a noleggio per l'occasione, quando sono arrivati i Carabinieri che, dopo alcune veloci verifiche, li hanno smascherati e arrestati. La refurtiva, 1.164 scatole di tonno per un valore complessivo di 1.250 euro, è stata interamente recuperata e restituita al responsabile dell'esercizio commerciale mentre i tre giovani ladri sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo".