Roma: arrestati 5 ladri acrobatici, si stavano arrampicando su un balcone

"Un maresciallo dei Carabinieri, in forza al Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale, ieri sera, libero dal servizio, mentre stava facendo rientro a casa a bordo della sua moto, in via Gianfrancesco Albani, in zona Pio XI, ha notato cinque persone, con agilità, arrampicarsi sul balcone del primo piano di uno stabile" viene rivelato in un comunicato dell'Arma.



"Immediatamente ha allertato i colleghi Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trionfale che dopo pochi minuti sono arrivati sul posto e hanno bloccato i ladri acrobati che avevano già forzato la porta finestra ed erano entrati nell'appartamento. In manette sono finiti cinque ladri - diffonde in ultimo la Benemerita -, nati a Roma ma di origini rom, di età compresa tra i 16 e 31 anni, tutti con precedenti, che dovranno rispondere di furto in abitazione in concorso. Il 16enne è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza mentre i quattro maggiorenni sono stati accompagnati in caserma, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo."