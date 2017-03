Roma: arrestata la nonna ladra delle auto, incubo della Magliana

Arrestata una donna 60enne che si era specializzata a Roma nell'aprire e rubare all'interno delle auto parcheggiate.

"In poche settimane era diventata l'incubo del quartiere Magliana (Roma) per la serie di furti su auto che aveva messo a segno. Ogni sera ripeteva la stessa scena: prendeva di mira una fila intera di auto parcheggiate e - viene rivelato in un comunicato dai Carabinieri -, in pochi minuti, armata di attrezzi da scasso, le apriva tutte, portando via ciò che era custodito all'interno."



La Benemerita sottolinea dunque: "Ma ieri sera, i Carabinieri hanno messo fine alle gesta della ladra seriale, una 60enne, abitante di zona, senza occupazione e con precedenti. Acquisite le numerose segnalazioni di furto, i Carabinieri hanno concentrato i controlli nelle vie interne e quando, transitando in via della Magliana Nuova, hanno notato una sagoma all'interno di una vettura, sono prontamente intervenuti."



Dall'Arma riportano quindi: "A nulla è valso il tentativo di eludere il controllo. I Carabinieri hanno sorpreso la signora distesa sui sedili anteriori dell'auto con la refurtiva e gli arnesi da scasso. I militari hanno anche accertato che tutta la fila di auto in sosta in quel momento era stata bersaglio della donna, in totale 6 auto che aveva aperto, mediante forzatura della portiera."



I militari descrivono in conclusione: "L'arrestata è stata portata in caserma e trattenuta in attesa del rito direttissimo. Dovrà difendersi dall'accusa di furto aggravato continuato. Le indagini dei Carabinieri proseguono al fine di collegare altri episodi analoghi alla 'nonna ladra'."