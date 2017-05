Roma: arrestano ladro di rame all'interno di un deposito AMA

"A seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato, un cittadino romeno, di 32 anni, senza fissa dimora. I militari hanno sorpreso il ladro all'interno dell'isola ecologica dell'Ama, di viale Palmiro Togliatti, in cui si era introdotto tramite la rottura della rete metallica di recinzione e mentre stava asportando dei fili in rame che era depositato in alcuni container. Il rame rinvenuto dai Carabinieri è stato poi restituito al responsabile del deposito. Dopo l'arresto il 32enne è stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo" si riporta in una nota dall'Arma.