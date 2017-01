Roma: aprono auto con jammer per rubare attrezzature da sci, un arresto

"Avevano preso di mira un'auto carica di tute e attrezzature da sci di una famiglia pronta a partire per una vacanza sulla neve - viene illustrato in un comunicato dell'Arma -, ma non avevano fatto i conti con i Carabinieri della Compagnia Roma Eur che in transitando l'hanno sorpresa."



"E' successo nella nottata di ieri in via del Campo Boario - evidenzia quindi la Benemerita -, dove i Carabinieri hanno notato una donna di 31 anni di nazionalità ucraina intenta a trafugare da una vettura parcheggiata in strada ed è stata subito bloccata, mentre il complice è riuscito a dileguarsi a piedi."



I militari proseguono infine: "La ragazza ha ammesso le proprie responsabilità, restituendo l'equipaggiamento vario utilizzato per lo sport invernale. L'auto non presentava alcun segno di effrazione nonostante fosse stata chiusa a chiave dal proprietario. Il veicolo probabilmente è stato aperto con un jammer, un dispositivo elettronico che intercetta i meccanismi di chiusura elettronica delle portiere. La donna, finita in manette con l'accusa di furto aggravato, è stata già condannata alla pena di sei mesi di reclusione e al pagamento di 400 euro di multa. I Carabinieri proseguono le indagini per identificare il complice."