Roma: 15enne egiziano scippa collana d'oro a 76enne, fermato

Arrestato un baby scippatore.

"Insieme ad un complice, ha avvicinato una signora di 76 anni e le ha strappato dal collo una collana in oro. Un 15enne egiziano, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone con l'accusa di furto con strappo in concorso" rivela in una nota l'Arma.



"I due malviventi hanno notato l'anziana passeggiare da sola in via Tiburtina, altezza Casalbertone, e, dopo essersi avvicinati, l'hanno scippata. L'immediato intervento dei Carabinieri, che prima si sono sincerati delle condizioni della vittima, ha permesso di rintracciare il baby scippatore in una via adiacente, ma non il suo complice. L'arrestato è stato portato al Centro Accoglienza Minori, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria" viene esposto infine dalla Benemerita.