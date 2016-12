Napoli: in vista del Natale rubano spumante, champagne e cibo, arrestati

"Un 27enne e una 22enne, entrambi dei quartieri spagnoli di Napolie già noti alle forze dell'ordine, sono entrati in un supermercato di Chiaia con 2 zaini schermati e li hanno 'farciti' di spumante, champagne, cibo e creme per un valore di 200 euro" rendono noto i Carabinieri.



"I Carabinieri di Chiaia li hanno scoperti in flagranza e arrestati per furto aggravato in concorso - segnalano in ultimo dalla Benemerita -, recuperando e restituendo la refurtiva al negozio. Gli zaini sono stati sequestrati. Con la perquisizione eseguita nella loro auto, inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto altra refurtiva del medesimo genere di quella trovata negli zaini, sempre asportata da altri supermercati, per un valore di 1.200 euro. I 2 dopo le formalità sono stati tradotti nelle carceri di Poggioreale e Pozzuoli."