Montoro Superiore: derubano automobilisti mentre cambiano ruota forata

Denunciate 4 persone.

"Quattro persone sono state denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Baiano perché ritenute responsabili dei reati di danneggiamento e furto aggravato in concorso. L'attività prende spunto dalle denunce presentate da parte di alcuni clienti di un noto supermercato di Montoro che nell'andare a riprendere i loro veicoli lasciati nel parcheggio dell'esercizio commerciale - comunica l'Arma -, constatavano la foratura di un pneumatico; e dopo aver provveduto sul posto alla sostituzione della ruota, si accorgevano che in quel frangente erano stati derubati da ignoti che, approfittando della loro disattenzione, asportavano dagli abitacoli oggetti personali nonché borse contenenti denaro contante e documenti."



"Le indagini sviluppate dai Carabinieri della Stazione di Montoro Superiore, estrinsecatasi attraverso l'acquisizione di utili informazioni nonché di video dalle telecamere di tutta la zona e l'analisi degli elementi raccolti in sede di sopralluogo, permettevano di addivenire all'identificazione dei responsabili: tre uomini ed una donna, tutti di Napoli e di età compresa tra i 20 ed i 40 anni. Alla luce delle evidenze emerse, per gli stessi scattava dunque la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino" continua in conclusione la Benemerita.