Monteiasi: furto in appartamento con figlia minorenne, arrestato

Arrestato un 35enne responsabile di un furto con la figlia 15enne.

"I Carabinieri della Compagnia di Martina Franca hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di furto in abitazione, un 35enne, residente in provincia di Latina, con precedenti di polizia. I militari della Stazione di Grottaglie, impegnati nel pattugliamento del territorio, a seguito di attività informativa, venivano a conoscenza che nel centro di Monteiasi erano stati notati aggirarsi soggetti sospettati di essere dediti alla commissione di reati contro il patrimonio" scrive in un comunicato l'Arma.



"I militari decidevano quindi di verificare la notizia mettendosi alla ricerca degli stessi; l'attività non tardava a dare i suoi frutti ed i Carabinieri, nel percorrere una via del centro di Monteiasi, notavano un uomo accompagnato da una giovanissima ragazza aggirarsi per l'abitato. Insospettiti, i militari hanno deciso di sottoporli ad un controllo, rinvenendo nella disponibilità della giovane, appena 15enne, una borsa contenente bigiotteria. In merito, né la stessa né l'uomo, identificato nel 35enne, padre della stessa, hanno fornito spiegazioni circa la provenienza di quanto rinvenuto, circostanza che ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti. Poco dopo i militari hanno scoperto che i due si erano appena resi responsabili di un furto in abitazione commesso proprio nelle vicinanze del luogo del controllo. Individuata la proprietaria dell'abitazione messa a soqquadro, i Carabinieri le hanno mostrato la refurtiva che veniva riconosciuta e prontamente restituita" prosegue la Benemerita.



I Carabinieri diffondono infine: "Per quanto precede, l'uomo, su disposizione del pm di turno, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale del capoluogo jonico, mentre la figlia 15enne è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto."