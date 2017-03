Molinella: venditori di frutta attirano anziani e li derubano, 2 arresti

Arrestati due uomini per concorso in furto aggravato e violenza privata.

"I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Molinella hanno denunciato due italiani, un 37enne napoletano e un 41enne milanese, per concorso in furto aggravato e violenza privata, nei confronti di numerosi anziani, anche ultra ottantenni. I malviventi si aggiravano per le strade della 'Bassa bolognese' a bordo di un furgone, poi quando individuavano una potenziale vittima, si avvicinavano con modi garbati proponendole la vendita di una cassetta di frutta" viene rivelato in una nota dell'Arma.



"La trappola scattava nel momento in cui l'anziano o l'anziana accettavano l'offerta ed estraevano il portafogli per pagare. Alla vista dei soldi - rendono noto inoltre i Carabinieri -, i due cordiali venditori di frutta si trasformavano, mostrandosi per quello che erano davvero: criminali senza scrupoli, specializzati in quel tipo di reati e disposti a tutto per portare a termine la missione."



La Benemerita continua: "In alcuni casi, infatti, i due imbroglioni hanno usato forme di violenza nei confronti delle vittime: a un'anziana automobilista fermata per strada con il solito pretesto, le era stato impedito di ripartire perché si era rifiutata di assecondarli, mentre a un'altra donna le erano entrati in casa, dando luogo a un vero e proprio furto in appartamento."



"Il 37enne era già stato denunciato due anni per un fatto analogo. Le indagini proseguono e, considerato che le vittime potrebbero essere a centinaia, chiunque possa fornire indicazioni utili, può contattare i Carabinieri di Molinella al numero di telefono 051/6905800" comunicano in conclusione i militi.