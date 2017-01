Milazzo: fermati marito e moglie con l'hobby di rubare la merce esposta

"Con l'accusa di furto aggravato in concorso i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato nella giornata di ieri un 28enne - viene comunicato dall'Arma -, di origini rumene, con precedenti specifici e denunciato a piede libero la coetanea. L'hobby della famiglia era quello di trafugare tra la merce esposta degli esercizi commerciali del Parco Corolla e dopo aver danneggiato i dispositivi anti taccheggio in maniera tale da eludere i controlli allontanarsi indisturbati."



"A porre fine alle continue razzie ci hanno pensato i carabinieri che dopo qualche segnalazione si portavano all'interno del centro commerciale e bloccavano i due soggetti. All'atto del controllo la donna faceva perdere le proprie tracce tuttavia grazie alla visione dei filmati del sistema di video sorveglianza i militari della Stazione di Milazzo sono riusciti a risalire all'identità della donna. Per l'uomo invece, trovato in possesso di diverse bottiglie di super alcolici dal valore approssimativo di 100 euro si è proceduto a dichiararlo in stato di arresto. A seguito della perquisizione personale la merce sulla quale era stata apposta un adesivo per eludere le barre antitaccheggio è stata prontamente restituita al legittimo proprietario" prosegue la Benemerita.



"Portato in caserma per gli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto condotti presso il rispettivo domicilio in attesa dell'udienza di convalida con l'accusa di furto aggravato. Nella giornata di ieri l'arresto è stato convalidato e l'uomo sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria" riferiscono in ultimo i Carabinieri.