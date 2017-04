Milano: furto di auto con centraline passepartout, 7 arresti

Arrestet 7 persone per furto aggravato, ricettazione e riciclaggio.

"I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno portato a termine una vasta operazione con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale del capoluogo lombardo, nei confronti di 7 persone (5 cittadini italiani e 2 marocchini), tra i 23 e i 60 anni d'età, ritenuti responsabili a vario titolo di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio in concorso. Il blitz, che ha interessato le province di Milano, Ancona, Como, Monza, Pavia, Perugia e Varese, giunge a coronamento di una complessa attività che ha permesso di disarticolare un sodalizio criminale dedito alla commissione di furti di autovetture nella città di Milano e alla ricettazione e al riciclaggio dei veicoli interi o di parti di essi" rende noto l'Arma.



"Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Corsico, sono scaturite dall'arresto, nel giugno scorso, di 2 ricettatori, sorpresi all'interno di un capannone dismesso di Trezzano sul Naviglio mentre smontavano un'auto rubata. Gli approfondimenti avviati hanno permesso in pochi mesi di scoprire un'articolata organizzazione criminale, con una precisa suddivisione dei ruoli tra i componenti. In particolare, un primo gruppo si occupava di rubare, quasi quotidianamente e in orario notturno, le autovetture parcheggiate nell'area metropolitana meneghina mediante l'impiego di apposite centraline 'passepartout', di volta in volta elaborate sulla base del tipo di veicolo da asportare; un secondo gruppo, invece, smontava i mezzi provento di furto all'interno di capannoni industriali stoccando i componenti in attesa della successiva vendita sul mercato illecito attraverso canali di ricettazione costituiti da negozi di autoricambi, officine compiacenti e, in misura minore, da privati. Contestualmente alle misure restrittive, sono state eseguite perquisizioni a carico di altri 5 indagati, tra i 30 e i 46 anni d'età, tutti italiani. Gli arrestati sono stati condotti presso le case circondariali di Milano, Monza, Pavia e Varese, dove rimangono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria" evidenzia in ultimo la Benemerita.