Milano: colf infedele rubava oro per rivenderli, denunciata

Denuciata una 46enne milanese per il furto di preziosi in varie abitazioni rivendutri ai compro oro.

"I Carabinieri della Stazione di Brugherio hanno denunciato in stato di libertà una 46enne del posto, incensurata, ritenuta responsabile di furto in abitazione. - viene riferito in una nota - I militari dell'Arma, nel corso di alcuni controlli presso i 'compro oro' della zona hanno scoperto ben 57 operazioni di vendita di altrettanti monili in oro effettuate negli ultimi mesi del 2016 da una donna, di professione collaboratrice domestica".



"Insospettiti dalla circostanza, hanno approfondito la vicenda, analizzando le denunce di furto di preziosi presentate negli ultimi mesi. - si specifica - All'esito degli accertamenti, i Carabinieri hanno appurato come la colf, nel corso dell'attività lavorativa, avesse asportato 32 pezzi da tre abitazioni di Brugherio e Cernusco sul Naviglio (Milano), rivenduti singolarmente per complessivi 4.000 euro. Di questi, solo 5, non ancora fusi, sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari. Proseguono le verifiche in merito alla provenienza degli altri 25 monili, già tutti fusi, ma di cui sono state recuperate le foto presso gli esercizi commerciali".