Massafra: ruba carte di credito e preleva soldi, arrestato 22enne incensurato

Ai domiciliari un giovane per furto.

"I Carabinieri della Stazione di Massafra hanno tratto in arresto - riferiscono in un comunicato dall'Arma -, in esecuzione di un'Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dall'Ufficio gip del Tribunale di Taranto, un 22enne, incensurato, del posto, ritenuto colpevole dei reati di furto continuato e indebito utilizzo di carta di credito. Le indagini venivano avviate dai Carabinieri, lo scorso mese di giugno, a seguito di due distinte denunce presentate dalle vittime presso la locale Stazione; entrambe asserivano di trovarsi in villeggiatura nella località turistica 'Chiatona' e di aver patito il furto, ad opera d'ignoti, una su autovettura e l'altra in abitazione, dei rispettivi borselli con all'interno, oltre a denaro contante e documenti personali, anche alcune carte di credito/bancomat."



Dalla Benemerita rivelano in conclusione: "Le vittime riferivano inoltre che l'ignoto ladro, subito dopo le azioni delittuose, utilizzando fraudolentemente le carte magnetiche, prelevava, da sportelli automatici di due distinti istituti di credito di Massafra e Palagiano, denaro contante per un importo complessivo di 750 euro. I Carabinieri, dopo aver acquisito e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza degli istituti bancari dove erano stati effettuati i prelievi fraudolenti, riuscivano ad identificare compiutamente il 22enne, acquisendo, successivamente, ulteriori elementi di responsabilità a suo carico per entrambi gli episodi. La scrupolosa e paziente ricostruzione fatta dai Carabinieri, che delineavano le condotte delittuose del 22enne, permettendo al gip del Tribunale di Taranto, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica del medesimo Tribunale, di formulare a suo carico precise contestazioni contenute nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare eseguita a suo carico. L'arrestato, all'esito delle formalità di rito, veniva accompagnato presso la propria abitazione per essere sottoposto agli arresti domiciliari."