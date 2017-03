Laterza: rubano auto ma vengono subito scoperti, 3 arresti

Arrestati in flagranza tre giovani per il furto di un'auto.

"I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castellaneta (Taranto), durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza un 29enne, un 19enne e un 17enne, tutti della provincia di Bari, ritenuti responsabili di concorso in furto aggravato. La decorsa notte, nel centro abitato di Laterza, i militari operanti, durante un mirato servizio per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno intercettato i tre a bordo di un'autovettura rubata poco prima in quel centro" comunica l'Arma.



"I soggetti che, alla vista dei Carabinieri, hanno cercato invano di dileguarsi, sono stati prontamente bloccati ed arrestati. Durante gli accertamenti, gli operanti hanno constatato, altresì, che i predetti, poco prima di essere arrestati, avevano anche tentato, sempre a Laterza, il furto di un'altra autovettura, non andato a buon fine solo a seguito dell'intervento del proprietario che li aveva messi in fuga. L'autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli arnesi da scasso, rinvenuti all'interno dell'abitacolo, sono stati sequestrati. I tre, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni" riporta in conclusione la Benemerita.