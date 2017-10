Gioia del Colle: ruba monetine da distributori automatici della scuola, arrestato

Arrestato un 36enne che si è intrufolato in un Istituto Tecnico di Gioia del Colle.

"I Carabinieri di Gioia del Colle hanno sventato un furto all'interno di un istituto scolastico locale. Erano da poco passate le due di notte (del 21 ottobre, ndr), quando è scattato l'allarme antintrusione di un Istituto Tecnico. Immediatamente sul posto è giunta la pattuglia del Nucleo Radiomobile che ha circondato lo stabile unitamente a personale della locale vigilanza privata" riportano in un comunicato dall'Arma.



"E' stato così subito individuato e bloccato un giovane di 36 anni che cercava di allontanarsi dal plesso. L'uomo già conosciuto per i suoi pregressi giudiziari è stato trovato in possesso di vari arnesi da scasso e numerose monete - sottolineano inoltre i Carabinieri -, per un valore complessivo di circa 80 euro."



"Il successivo accurato sopralluogo ha consentito di appurare che il fermato unitamente ad un complice in via di identificazione, aveva divelto l'inferriata di protezione di una finestra laterale dell'istituto e, una volta all'interno, aveva rovistato vari uffici per poi raggiungere il primo piano dove, dopo aver manomesso alcuni distributori automatici di bevande e snack, ne aveva asportato il contenuto. La refurtiva completamente recuperata è stata quindi restituita al legittimo proprietario. Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro vari arnesi da scasso trovati nella disponibilità del malvivente" fa sapere in conclusione la Benemerita.