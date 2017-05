Fontanile: nascondeva refurtiva da 35mila euro in garage, denunciato 25enne

Arrestato un 25enne rumeno per furto.

"I Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Canelli (Asti) unitamente ai colleghi della Stazione di Quaranti e Mombaruzzo - si comunica dall'Arma -, a parziale conclusione di un'articolata attività d'indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria un cittadino di nazionalità rumena di 25 anni, residente a Fontanile, ritenuto responsabile di un furto avvenuto nello scorso mese di aprile presso un'abitazione di cittadini svizzeri, ubicata nello stesso paese, nonché di ricettazione di un ingente quantitativo di materiale di vario genere, per un valore complessivo di circa 35.000 euro, provento di altri 5 furti in abitazione consumati anche questi nel mese di aprile in Quaranti, Maranzana e Mombaruzzo."



I Carabinieri illustrano in conclusione: "In merito a questi ultimi colpi sono ancora in corso gli accertamenti finalizzati a determinare la diretta responsabilità del denunciato e di eventuali suoi complici nella consumazione dei furti. L'attività investigativa ha avuto una svolta positiva grazie agli esiti degli accurati sopralluoghi eseguiti dai militari sulla scena dei furti, nel corso dei quali sono state rinvenute le tracce che hanno condotto al soggetto rumeno e quindi all'individuazione di un garage sempre in Fontanile in uso al medesimo, all'interno del quale è stata recuperata la refurtiva consistente perlopiù in macchinari agricoli quali decespugliatori, soffiatori, motoseghe, motozappe, ecc., in parte restituita alle vittime dei furti menzionati ed in parte sottoposta a sequestro, poiché ritenuta provento di altri furti nella zona ancora in via di accertamento."