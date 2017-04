Casamassima: ruba 300 euro di profumi al centro commerciale, arrestato

Arrestato un giovane per furto.

"Approfittando dell'ora di punta e della calca di persone, aveva asportato diverse boccette di profumi, per un valore complessivo pari a trecento euro, all'interno di un punto vendita di una nota catena commerciale ubicata nella galleria del centro commerciale di Casamassima, ma i suoi movimenti hanno insospettito il personale della vigilanza che ha avvertito i Carabinieri della locale Stazione" si comunica dall'Arma.



"Giunti sul posto i militari hanno sottoposto a controllo il giovane originario di Cerignola (Foggia) - rivelano in conclusione i Carabinieri -, che è stato trovato in possesso di vari flaconi di profumi privati dei dispositivi antitaccheggio, poco prima asportati dagli scaffali ove erano allocati. L'uomo, che per il modo con il quale ha operato sembra essere un esperto del settore, è stato dichiarato in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Bari, dovrà rispondere di furto aggravato continuato."