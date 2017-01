Barletta: camionista rubava gasolio dal camion per le consegne, arrestato

"I Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno operato l'arresto in flagranza di reato di un 34enne barlettano di professione camionista, con precedenti per reati contro il patrimonio. Nello specifico è stato accertato che il soggetto, durante le consegne per mezzo del camion fornito dalla ditta per la quale presta servizio, prelevava furtivamente del gasolio, per poi riporlo, a mezzo di una pompa idraulica, in taniche di plastica, operazione quest'ultima svolta in un capannone di proprietà del fratello adibito a deposito di mezzi pesanti" scrive in un comunicato l'Arma.



"Il proprietario dell'azienda, che aveva fatto montare delle microtelecamere sul camion per motivi di sicurezza, proprio andando a vedere quelle immagini, si è reso conto che il 34enne prelevava furtivamente il gasolio. E' così scattata la denuncia. I servizi di appostamento dei Carabinieri hanno fatto il resto. Infatti, proprio nel corso di uno dei soliti 'travasi' sono saltati fuori allo scoperto ed hanno ammanettato l'uomo per furto in flagranza. Il gasolio sequestrato è stato restituito al proprietario dell'azienda ed il malfattore arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione" chiarisce in conclusione la Benemerita.