Assago: shopping con carte di credito appena rubate, due arresti

Fermati mentre tentavano di comperare due smartphone con carta di credito rubata.

"I Carabinieri della Stazione di Assago hanno tratto in arresto un 40enne e una 47enne, originari di Roma, il primo dei quali già noto alla giustizia, ritenuti responsabili di furto e utilizzo fraudolento di carte di credito. Gli operanti sono intervenuti presso un centro commerciale della zona su richiesta di un 38enne che riferiva di aver ricevuto un SMS informativo circa il tentativo di utilizzo di 2 carte di credito, rubategli poco prima" viene esposto in una nota dall'Arma.



"I militari dell'Arma hanno rintracciato all'interno del medesimo centro commerciale il negozio presso il quale erano stati effettuati i tentativi di pagamento - segnala in ultimo la Benemerita -, ove hanno trovato la coppia che stava ancora tentando di pagare due smartphone di ultima generazione. La perquisizione personale ha consentito di recuperare nelle tasche dell'uomo i 2 titoli di credito, nonché la carta d'identità della vittima, dalla quale era stata tolta l'effige della vittima, sostituita da quella del 40enne. Gli arrestati sono comparsi questa mattina innanzi al Giudice della direttissima, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo e la libertà provvisoria per la donna, in attesa della celebrazione del processo."