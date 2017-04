Altamura: cittadino sventa furto in erboristeria, arrestati due fratelli

Arrestati due fratelli mentre tentavano un furto.

"La scorsa notte è andata male ai due ladri che avevano preso di mira un'erboristeria ubicata nel centro di Altamura. Appena qualche giorno fa era stato sventato un furto in grande stile che un agguerrito gruppo di ladri stava commettendo presso un bar. I malviventi erano riusciti a scappare ma si erano trovati costretti ad abbandonare nelle mani dei carabineir due potenti autovetture e vari arnesi da scasso" rendono noto i Carabinieri.



"Questa volta l'equipaggio di una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, impegnato nella realizzazione di un posto di controllo volto a verificare l'identità degli automobilisti in transito, veniva informato proprio da uno di essi, animato da tanto senso civico, che poco distante aveva notato due individui che cercavano di forzare le vetrine espositive di un erboristeria del centro" prosegue l'Arma.



"Immediata la reazione dei militari del NORM che raggiunto l'esercizio segnalato coglievano sul fatto i due malviventi - descrivono dalla Benemerita -, i quali, dopo un accenno di fuga venivano raggiunti e bloccati. Identificati sono risultati essere due fratelli di anni 20 e 22, già noti alla Forze dell'ordine; arrestati e condotti nella stessa mattinata all'udienza di convalida degli arresti presso il Tribuale di Bari ove, dopo la convalida, sono stati rimessi in libertà con l'obbligo di presentarsi in caserma per la firma, in attesa di subire il relativo processo. I prodotti derubati dai due sono stati invece restituiti alla proprietaria".



"Va segnalato come in questa operazione sia stato fondamentale l'intervento del cittadino, cui va il giusto plauso, che ha personalmente informato i militari dell'Arma di quanto stava accadendo. - si precisa infine - Basta una piccola segnalazione, di persona o tramite una semplice telefonata al 112 per consentire ai Carabinieri di intervenire con tempestività, mentre i ladri sono ancora impegnati a fare danno. L'asuspicio è che l'esemplare comportamento del cittadino di questa vicenda alimenti ancor più un sano spirito di emulazione."