Taormina: svaligiano negozi del centro, arrestata coppia di sudamericani

Fermati gli autori di furti in diversi negozi di Taormina.

"Continua senza sosta l'attività preventiva e repressiva dei Carabinieri della Compagnia di Taormina al fine di frenare il fenomeno dei furti in abitazione e negli esercizi commerciali. Dopo la brillante operazione di qualche giorno fa che aveva portato all'arresto di 4 soggetti catanesi che si erano resi responsabili di un tentato furto in appartamento a Trappitello per cui ne era scattata la misura cautelare questa volta a farne le spese è stata una coppia di cittadini sudamericani residenti in Calabria che dal settembre sino al mese corrente avevano messo assegno una serie di colpi all'interno di alcuni noti esercizi commerciali del centro storico di Taormina" viene illustrato in una nota dell'Arma.



"Le modalità erano sempre le stesse: con gesti repentini all'interno degli esercizi commerciali, sfruttando la disattenzione degli addetti ai lavori che nel frattempo servivano altri clienti ed approfittando della folla che il più delle volte si accalca all'interno dei negozi mettendo a segno i loro colpi. Negozi di calzature, di estetica, gioiellerie, tutti nel mirino dei due malviventi. In un caso presso un ottico asportavano nel settembre 2016 numerosi paia di occhiali griffati; presso una profumeria in data 6 febbraio asportavano numerosi profumi del valore di 1500 euro; presso il negozio di calzature e accessori asportavano due orologi del valore di 700 euro. La complessa attività è stata possibile sia grazie alla massiccia presenza sul territorio dell'Arma di Taormina sia grazie anche alla rete comunicativa e di informazioni dell'Arma con la comunità locale che ha saputo collaborare con i Carabinieri del luogo" scrivono in conclusione dalla Benemerita.