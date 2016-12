Napoli: arrestati scli scippatori della Punto celeste

"Due cittadini serbi in Italia senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine un 37enne e un 33enne sono stati individuati nel corso di indagini dei Carabinieri di Crispano e dell'Aliquota Operativa di Casoria come i responsabili di ben 8 tra rapine e furti con strappo - viene esposto in una nota dall'Arma -, perpetrati ad Afragola, Casoria, Caivano e Cardito tra Luglio e Agosto 2015."



"In quel periodo hanno diffuso la paura. A bordo di una Fiat Punto celeste, lui alla guida e lei addetta agli 'strappi' affiancavano le vittime, sempre donne, in strada o nel parcheggio del discount. Lei, dal finestrino passeggero, strappava la borsa, lui, alla guida, premeva l'acceleratore una volta fatto, anche se le vittime non mollavano la presa. Infatti in alcuni dei casi accertati le vittime hanno riportato lesioni o contusioni guaribili dai 7 ai 25 giorni. Venivano trascinate a terra finché i malfattori non riuscivano a impossessarsi della borsa. Nelle borse poche decine di euro e documenti, a volte il cellulare" proseguono i Carabinieri.



Emessa quindi "l'Ordinanza di custodia cautelare in carcere - osserva in ultimo la Benemerita -, che è stata eseguita dai Carabinieri presso le case circondariali di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) e Benevento, dove i 2 erano già ristretti per una rapina commessa in concorso a Cardito nell'Agosto 2015."