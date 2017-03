Furti nella Valle Caudina: arrestato un 22enne mentre ruba in un bar

Recrudescenza di furti nella Valle Caudina.

"È stato arrestato questa notte dai Carabinieri della Stazione di Cervinara un 22enne ritenuto responsabile di furto aggravato in danno di un pubblico esercizio. I Carabinieri del Comando Compagnia di Avellino alla luce della recrudescenza di furti nella Valle Caudina in danno di esercizi pubblici - viene illustrato in un comunicato dall'Arma -, circostanza che di recente ha creato non poco allarme tra i negozianti, hanno ulteriormente intensificato i controlli sia di tipo preventivo che con specifici servizi di appostamento nei pressi degli obiettivi che per ubicazione e tipologia possono essere maggiormente esposti ai reati di tipo predatorio, soprattutto nelle ore serali e notturne."



I Carabinieri osservano dunque: "Ancora una volta la mirata strategia preventiva ha dato i suoi frutti: verso le ore 3.00, le pattuglie della Compagnia di Avellino ed in particolare della Stazione di Cervinara hanno individuato un giovane intento a perpetrare un furto in danno di un bar del centro caudino. Lo stesso, che aveva appena asportato denaro contante dal registratore di cassa, alla vista dei militari tentava la fuga cercando di far perdere le proprie tracce e seminare gli inseguitori i quali riuscivano a bloccarlo dopo pochi metri ancora in possesso dei soldi rubati."



La Benemerita espone in ultimo: "Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, a seguito della meticolosa e laboriosa attività d'indagine estrinsecatasi attraverso l'acquisizione di utili informazioni nonché di video dalle telecamere di tutta la zona e l'analisi degli elementi raccolti in sede di sopralluogo, la scorsa settimana era già stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per analoghi episodi commessi di recente nella Valle Caudina. Il 22enne, alla luce delle evidenze emerse, veniva tratto in arresto a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare analogie o punti di contatto con altri eventi predatori commessi in quel territorio in danno di altri esercizi commerciali."