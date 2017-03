Funerali Cino Tortorella a Milano: canterà il Piccolo Coro dell'Antoniano

Si svolgeranno lunedì 27 marzo i funerali di Cino Tortorella, presso la Chiesa "Divina Provvidenza" di Quinto Romano a Milano. L'ultimo saluto sarà accompagnato dai canti del Piccolo Coro dell'Antoniano.

I funerali di Cino Tortorella, morto il 23 marzo, si terranno lunedì 27 marzo alle ore 14.45 presso la Chiesa "Divina Provvidenza" di Quinto Romano a Milano.



Come annunciato in una nota, l'ultimo saluto a Cino Tortorella, per anni Mago Zurlì, in accordo con la famiglia sarà accompagnato dai canti del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni. "Questa presenza - viene specificato - vuole rendere omaggio nel modo più semplice e sincero a chi per primo ha saputo valorizzare con uno strumento nuovo come quello della televisione il mondo dell'infanzia".



La camera ardente sarà allestita invece dalle 9.00 alle 13.00 presso il Piccolo Teatro Grassi, nella sede storica di via Rovello 2 a Milano. I figli Chiara, Guido, Davide e Lucia fanno sapere che "chiunque voglia salutarlo è benvenuto".