I Soliti Ignoti - Il Ritorno, ma con Amadeus

'I Soliti Ignoti - Il Ritorno', al via dal 20 marzo, tutte le sere su Rai1.

"Torna su Rai1, dal 20 marzo, tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 20.30, 'I Soliti Ignoti - Il Ritorno', il programma, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Già nella precedente edizione 'I soliti ignoti' ha appassionato e fatto giocare tantissimi spettatori che si divertivano, anche da casa, a indovinare le identità nascoste dietro ai personaggi presenti in studio" viene riferito in un comunicato della tv di Stato.



"Diverse le novità di questa nuova edizione, a cominciare dalla conduzione affidata ad Amadeus. Sarà lui a guidare ogni sera dal Teatro delle Vittorie di Roma, con una scenografia completamente rinnovata, le indagini del concorrente che, per aggiudicarsi il montepremi in palio di 250.000 euro, dovrà utilizzare logica, intuito e capacità di osservazione e abbinare a ognuno degli 'ignoti' presenti in studio la giusta identità" prosegue la Rai.



Si descrive inoltre: "In ogni puntata del programma, basato sul format americano Identity, Amadeus presenterà al concorrente otto 'ignoti' e altrettante 'identità', ciascuna corrispondente a un premio, fino a 100.000 euro. Compito del concorrente sarà abbinare ogni identità - che potrà riguardare la professione, la situazione familiare, un hobby, una caratteristica fisica, Ecc. - alla persona giusta. Per farlo, dovrà sfruttare tutta la sua capacità di osservazione e di indagine, non farsi sfuggire i dettagli o ingannare dalle apparenze, riuscire a fare rapide deduzioni e confronti con gli altri ignoti."



Si continua quindi: "Attivare, insomma, quell'intuito 'investigativo' che spesso si accende anche quando si è per strada, in giro, o in un locale, o quando ci si trova di fronte a qualcuno che non si conosce e si immagina chi possa essere. Durante l'indagine, il concorrente dovrà cercare di indovinare il maggior numero di identità per far crescere il suo montepremi. Ma vincere non sarà facile."



"Ogni indagine avrà un finale a sorpresa con un ultimissimo - si precisa in ultimo -, e decisivo, enigma da risolvere: solo se il concorrente riuscirà a capire l'identità di un ultimo, nono ignoto, che verrà svelato alla fine della partita e che ha un legame con uno degli otto ignoti presenti in studio, potrà vincere il montepremi accumulato. Altrimenti, perderà tutto."