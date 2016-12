Condannata a 9 anni Fatima, la prima foreign fighter italiana dell'ISIS

La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 9 di anni di reclusione la 29enne Fatima, all'anagrafe Maria Giulia Sergio, ufficialmente la prima foreign fighter italiana convertitasi prima all'Islam (nel 2008) e successivamente al credo dell'ISIS, tanto da andare a combattere per lo Stato Islamico. Fatima infatti, partendo da Torre del Greco e passando per Inzago (Milano), sarebbe oggi in Siria, anche se attualmente non vi sono notizie certe nemmeno riguardo il fatto se sia viva o meno.



Oltre a Fatima, è stata condannata a 9 anni anche la cosiddetta 'maestra di jihad' Bushra Haik cittadina canadese che si troverebbe in Arabia Saudita. Una pena ad 8 anni di carcere, invece, è stata inflitta a Donika Coku e Seriola Coku (anche loro probabilmente in Siria), rispettivamente madre e sorella dell'albanese Aldo Kobuzi partito per andare a combattere con i miliziani dell'ISIS nell'autunno del 2014, dopo un matrimonio via internet con Fatima.



Condannato invece a 4 anni di prigione Sergio Sergio, il padre di Fatima, con l'accusa di aver organizzato e finanziato il viaggio verso il Califfato della figlia. La sorella di Fatima, Marianna, era invece già stata condannata col rito abbreviato a 5 anni e 4 mesi. Fatima avrebbe voluto portare in Siria tutta la famiglia, ma padre e sorella furono arrestati prima della partenza.