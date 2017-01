Football americano, NFL: le finali di conference su Premium Sport

"Domenica 22 e lunedì 23 gennaio 2017, torna lo spettacolo del NFL, la massima lega statunitense di football americano di cui Premium detiene i diritti di trasmissione in esclusiva con commento in italiano per i prossimi due anni" viene annunciato in una nota.



"Gli abbonati alla pay tv di Mediaset potranno assistere in diretta, in esclusiva assoluta con telecronaca in italiano, alle due finali di conference, le cui squadre vincenti si sfideranno nella finale-evento del campionato, il cinquantunesimo Super Bowl della storia americana che si disputerà il 5 febbraio 2017 all'NRG Stadium di Houston, in Texas" si ricorda.



Premium Sport ha inoltre "commissionato alla band degli Overtures la realizzazione di un brano che diventasse la colonna sonora delle serate NFL in programma sulla pay tv. Il risultato è 'Through the Storm', che accompagnerà gli appassionati di football americano per tutta la stagione".



In prossimi appuntamenti su Premium Sport 2 HD sono:

- Atlanta Falcons-Green Bay Packers, in diretta alle ore 21.05 di domenica 22 gennaio con telecronaca italiana di Gabriele Cattaneo e Guido Bagatta.

- New England Patriots-Pittsburgh Steelers, in diretta alle ore 00.40 (notte tra domenica 22 e lunedì 23 gennaio) con telecronaca italiana di Federico Mastria e Matteo Gandini.