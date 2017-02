Coppa del Mondo: trionfo per le azzurre del fioretto, sciabolatori secondi

Le azzurre del fioretto chiudono al primo posto la tappa di Danzica del circuito di Coppa del Mondo. Secondo posto, invece, per la squadra maschile di sciabola, in pedana a Padova nel 60esimo Trofeo "Luxardo".

L'Italia del fioretto femminile, composta dall'inedita formazione Martina Batini, Alice Volpi, Camilla Mancini e Chiara Cini (in sostituzione di Arianna Errigo influenzata) trionfa nella gara a squadre che conclude la tappa di Danzica del circuito di Coppa del Mondo.



La stoccata decisiva del 45-44 è stata portata a segno da Martina Batini nell'assalto di finale contro la Francia. Il quartetto azzurro era approdato in finale dopo aver sconfitto in semifinale gli Stati Uniti con il punteggio di 45-43. In precedenza, le azzurre avevano superato l'Austria, col punteggio di 45-23, proseguendo poi con la vittoria netta contro la Germania, ai quarti di finale, col punteggio di 45-18.



Secondo gradino del podio, invece, per il quartetto italiano composto da Aldo Montano, Luigi Samele, Enrico Berrè e Luca Curatoli, fermato in finale dalla Corea del Sud col punteggio di 45-44. La prova era l'ultima del 60° Trofeo "Luxardo", la tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile.

L'Italia maschile infatti era approdata in finale grazie al successo in semifinale contro l'Ungheria col punteggio di 45-43. In precedenza gli azzurri avevano superato la Georgia nel turno dei 16, col punteggio di 45-27, e la Germania per 45-40.