Coppa del Mondo fioretto: Italia batte Francia nella finale

La squadra del fioretto maschile è tornata ieri a vincere in Coppa del Mondo. Il quartetto azzurro, composto da Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi e Lorenzo Nista, ha vinto la finale contro i padroni di casa della Francia, col punteggio di 45-21, sulle pedane del prestigioso Challenge International de Paris.



La squadra italiana era giunta in finale dopo aver superato in semifinale gli Stati Uniti col punteggio di 45-44. Nel loro percorso di gara, gli azzurri, testa di serie numero 3 del tabellone, dopo aver sconfitto la squadra di Hong Kong nel turno dei 16, col punteggio di 45-32, hanno battuto la Corea del Sud ai quarti di finale col punteggio di 45-37



«Sono molto soddisfatto - ha dichiarato il commissario tecnico, Andrea Cipressa - perché torniamo al successo grazie ad una prestazione eccellente da parte di tutti gli azzurri. Hanno espresso infatti un'ottima scherma, affrontando e superando momenti critici e gestendo il vantaggio in maniera egregia. Abbiamo sofferto contro gli Stati Uniti, ma siamo riusciti a tenere i nervi saldi ed a piazzare così la stoccata decisiva che ci ha portato in finale. E' il modo migliore per iniziare il nuovo anno».