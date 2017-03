Viva l'Italia: il film con Michele Placido, Raoul Bova, Ambra Angiolini su Rai3

Rai3 manda in onda il film 'Viva l'Italia', venerdì 17 marzo.

"Venerdì 17 marzo Rai3 propone alle 21.15 il film 'Viva l'Italia', diretto di Massimiliano Bruno e interpretato da Michele Placido, Raoul Bova, Ambra Angiolini, Alessandro Gassman, Rocco Papaleo. - viene anticipato in una nota - Michele Spagnolo è un importante uomo politico, leader del partito 'Viva l'ltalia'. In una militanza politica di trent'anni, ha sistemato i suoi tre figli (Valerio, Riccardo e Susanna) attraverso varie raccomandazioni. Mentre si sta intrattenendo con l'amante, Michele viene colpito da un ictus; per sua fortuna nulla di grave, ma rimane danneggiata quella parte del cervello che toglie i freni inibitori: a causa di questa inattesa franchezza, Michele comincia sin dall'ospedale dove è ricoverato a dire tutto ciò che gli passa per la testa, confessando tutte quelle verità che per anni si era impegnato a tenere nascoste"