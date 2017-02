Uomini che odiano le donne: il film con Daniel Craig su Rai2

Rai2 trasmette il film 'Uomini che odiano le donne', versione americana, in onda mercoledì 22 febbraio.

"Mercoledì 22 febbraio alle 23.15 Rai2 trasmette il film 'Uomini che odiano le donne', tratto dal romanzo poliziesco dello scrittore e giornalista svedese Stieg Larsson, interpretato da Daniel Craig. - riferisce in una nota la tv di Stato - Mikael Blomkvist, un giornalista economico di successo, perde la causa che lo vede accusato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del finanziere Wennerström e per questo motivo decide di dimettersi da direttore responsabile della rivista Millennium, ormai in serio rischio di fallimento".



"Per sfuggire al caos post-condanna, Mikael accetta la proposta d'occuparsi in maniera esclusiva d'una storia risalente a quasi quarant'anni prima: la misteriosa scomparsa di Harriet Vanger, nipote e pupilla dell'ottantenne Henrik Vanger, un tempo magnate dell'industria svedese. Mikael, convinto di non riuscire a trovare nulla di più dopo quarant'anni d'indagini, accetta l'incarico e si trasferisce nel Gävleborg, nella cittadina immaginaria di Hedestad. Henrik, è convinto che Harriet sia stata uccisa da un familiare perché da quarant'anni continua a ricevere periodicamente lo stesso dono che lei gli faceva fino alla scomparsa" prosegue in conclusione la Rai.