Una settimana da Dio per Jim Carrey, Morgan Freeman e Jennifer Aniston

"Rai2 propone giovedì 29 dicembre alle 22.55 il film 'Una settimana da Dio', diretto da Tom Shadyac e interpretato da Jim Carrey, Morgan Freeman e Jennifer Aniston. Buffalo, Stato di New York. Bruce Nolan è un giornalista di un'emittente locale che viene sempre scelto per servizi poco seri e per questo poco felice della sua vita, che passa con la sua ragazza Grace e il loro cane Sam" viene spiegato in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai diffonde infine: "Un giorno Evan Baxter, un suo collega di grande successo viene scelto per il posto di anchorman che Bruce aveva sempre sperato di ottenere e perciò, durante un servizio, fa una scenata che gli costa il lavoro; come se non bastasse, mentre si dirige alla sua auto viene picchiato da un gruppo di teppisti per aver difeso un senzatetto. Una volta tornato a casa Bruce litiga con Grace, affermando che Dio gli sta rendendo la vita impossibile quando potrebbe 'risolvergliela in cinque minuti'. .."