Truffaut e Luc Godard sono "I due della Nouvelle Vague": il docufilm

"La vita e la carriera di Francois Truffaut e Jean Luc Godard che, con le loro opere, hanno cambiato radicalmente la settima arte. Le racconta il film-documentario 'I due della Nouvelle Vague', di Emmanuel Laurent, che Rai Cultura propone martedì 31 gennaio alle 21.15 su Rai5. - viene annunciato in una nota - La pellicola è un ritratto dei due maggiori registi della Nouvelle Vague, legati dall'amore per il grande schermo: ripercorrendo la storia d'amicizia fra i due, il film spiega come fondarono un movimento artistico che cambiò la storia del cinema, per poi ritrovarsi, alcuni anni dopo, su fronti ideologicamente e artisticamente opposti".