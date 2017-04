Tre fratelli: il film di Franco Rosi su Rai Storia

Per il ciclo a 'Binario Cinema' il film "Tre fratelli", in onda domenica 2 aprile su Rai Storia.

"Liberamente tratta dal racconto di Platonov intitolato 'Il terzo figlio', è la storia di tre fratelli che, in occasione della morte della madre, dopo molti anni di assenza, tornano al paese natio, in Puglia, a casa dell'anziano padre. Rai Cultura propone il film 'Tre fratelli', di Franco Rosi, in onda domenica 2 aprile alle 21.10 su Rai Storia, per " illustrano in una nota dalla tv di Stato.



"Tre percorsi esistenziali in qualche modo emblematici (incarnati da un giudice, un operaio e un educatore) - si comunica in ultimo -, tre visioni del mondo ormai assai distanti tra di loro, che si confrontano-scontrano sullo sfondo di un paese, l'Italia, che, tra la fine degli anni 70 e i primissimi anni 80, attraversa un periodo di profonda crisi, politica, sociale e morale. Nel cast Philippe Noiret, Vittorio Mezzogiorno e Michele Placido."