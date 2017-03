Transcendence: il film con l'intelligenza artificiale di Johnny Depp su Rai2

Il film 'Transcendence' in onda lunedì 6 marzo su Rai2.

"Lunedì 6 marzo Rai2 alle 21.20 trasmette il film 'Transcendence', scritto e diretto da Wally Pfister, al suo debutto alla regia, con protagonista l'attore Johnny Depp. - espone in una nota la tv di Stato - Il dottor Will Caster, un importante ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale, che lavora per creare una macchina che combini l'intelligenza collettiva con l'intera gamma delle emozioni umane, viene trovato assassinato da terroristi anti-tecnologici."



La Rai spiega in conclusione: "La moglie Evelyn, carica il suo cervello in un computer, in modo che Will possa in qualche modo rivivere, con la collaborazione di un suo collega, Max Waters, che però mostra da subito dei dubbi sul procedimento e sulla possibilità di collegarlo alla rete internet. Eventualità che si concretizzerà quando il gruppo di terroristi individuerà il loro nascondiglio: nel tentativo di salvare Will, Evelyn lo connetterà alla rete, permettendogli di comunicare e portare avanti le sue ricerche grazie alla connessione con ogni computer della Terra."