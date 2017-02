The Lady: Luc Besson racconta Aung San Suu Kyi, il film su Rai Movie

"La straordinaria storia di Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la Pace 1991 e 'orchidea d'acciaio' del movimento per la democrazia in Myanmar, e quella di suo marito, l'inglese Michael Aris: le racconta il film 'The Lady' diretto da Luc Besson e interpretato da Michelle Yeoh, David Thewlis e William Hope, che Rai Movie propone giovedì 2 febbraio alle 21.20" viene illustrato in una nota della tv di Stato.



Dalla Rai sottolineano in ultimo: "Tornata libera dopo oltre vent'anni di arresti domiciliari, il 13 novembre 2010, nonostante la distanza, le lunghe separazioni e un regime particolarmente ostile, l'amore tra la donna leader del movimento democratico in Birmania e suo marito, durerà sino alla fine. Una storia di dedizione e di comprensione all'interno di una situazione politica convulsa, ma anche il racconto di una scelta terribile, quella tra la fedeltà alla propria battaglia e l'amore per il compagno."