Tatanka ed I cento passi: i film per la Giornata della Memoria e dell'Impegno

Su Rai Movie i film 'Tatanka' ed 'I cento passi', in onda martedì 21 marzo.

"Nella giornata del 21 marzo, Rai Movie dedica due titoli del palinsesto alla Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Alle 12.15 'Tatanka' di Giuseppe Gagliardi è un apologo su come lo sport possa offrire ai giovani una possibile via di fuga dall'ambiente mafioso, ma senza nascondere i rischi che possono annidarsi su quella stessa strada" riporta in un comunicato la tv di Stato.



"Il film è tratto da un racconto di Roberto Saviano incluso nel libro 'La bellezza e l'inferno'. In prima serata, alle 21.20 'I cento passi' di Marco Tullio Giordana. Un ritratto magistrale della figura di Peppino Impastato, trentenne militante in prima linea nella battaglia contro la mafia" prosegue la Rai.



"Apparentabile al cinema politico di Damiano Damiani, Giuliano Montaldo e soprattutto di Francesco Rosi, espressamente citato tramite una sequenza del classico 'Le mani sulla città' e del quale si riprende il gusto per una narrazione robustamente di genere, 'I cento passi' è un atto di fede nella continuità dell'illusione, e un commosso invito a non mollare" si comunica in conclusione.