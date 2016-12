Supercondriaco - Ridere fa bene alla famiglia: la commedia con Dany Boon

"Lunedì 2 gennaio va in onda in prima tv su Rai3 alle 21.15 il film 'Supercondriaco - Ridere fa bene alla famiglia' di e con Dany Boon. - riferiscono in una nota dalla tv di Stato - All'alba dei 40 anni, Romain Faubert non è ancora sposato e non ha figli."



"Fotografo per un dizionario medico online, Romain è vittima di un'ipocondria che segna la sua vita ormai da troppo tempo, facendo di lui un nevrotico in preda alle paure" prosegue la Rai.



"Il suo unico, vero amico è il dottor Dimitri Zvenka, suo medico curante, la cui unica colpa è stata prendere a cuore il caso di Romain, salvo poi pentirsene amaramente" si continua.



Si sottolinea infine: "Il malato immaginario, infatti, è un soggetto difficile da gestire e Dimitri farebbe qualsiasi cosa per sbarazzarsene definitivamente. Zvenka pensa, però, di aver trovato il rimedio che lo libererà definitivamente, ma senza traumi, da Romain Faubert: lo aiuterà a trovare la donna della sua vita."