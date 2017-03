Su Rai2 un action thriller mozzafiato "Non-Stop"

Il film di Rai2 di venerdì 3 marzo è 'Non-Stop'.

"'Non-Stop', diretto da Jaume Collet-Serra e interpretato da Liam Neeson e da Julianne Moore, è il film che Rai2 propone venerdì 3 marzo, alle 21.20. - viene annunciato in una nota - Un action thriller mozzafiato che vede un agente di sicurezza aereo Bll Marks, imbarcato su un volo diretto da New York a Londra, impegnato a risolvere un grave problema. Lo sceriffo federale appena imbarcato sul volo inizia a riceve alcuni misteriosi sms sul suo cellulare. Uno sconosciuto minaccia di uccidere un passeggero ogni 20 minuti se non riceverà sul suo conto 150 milioni di dollari. Marks decide di entrare in azione".