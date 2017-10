Springsteen & I: il film che dà la parola ai fan di The Boss, su Rai5

In onda martedì 24 ottobre su Rai5.

"Questo film fornisce una prospettiva unica del forte legame tra un artista e coloro che sentono profondamente la sua musica", riassume Ridley Scott nel presentare il film "Springsteen & I", che Rai Cultura propone martedì 24 ottobre alle 22.35 su Rai5 per "Ghiaccio bollente".

"Prodotto dallo stesso Scott e diretto da Baillie Walsh, - viene specificato in una nota - il documentario celebra una delle più grandi icone musicali viventi attraverso la voce diretta dei suoi fan: prendendo a riferimento il format del documentario 'Life in a Day', il film raccoglie clip e contributi inviati da fan di tutto il mondo che raccontano emozioni ed esperienze personali legate alla musica di 'The Boss' e spiegano cosa significa per loro la musica di questo artista senza tempo. Alle clip si alternano brani di Springsteen e filmati di repertorio mai visti prima".