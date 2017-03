Silkwood: il film denuncia sul lavoro nelle centrali nucleari, su Rai Storia

In onda domenica 5 marzo su Rai Storia il film 'Silkwood'.

"Una storia di denuncia della sicurezza sul lavoro in un impianto nucleare statunitense. È il film 'Silkwood', diretto da Mike Nichols, con Meryl Streep, Kurt Russell e Cher, in onda domenica 5 marzo alle 21.10 su Rai Storia, per il ciclo 'Binario cinema'" si segnala in una nota dalla tv di Stato.



La Rai informa quindi: "Racconta la storia di Karen Silkwood che nel 1972 viene assunta a Crescent, Oklahoma, come tecnico chimico dalla Kerr-McGee Corporation, una società che produce barre di plutonio per reattori nucleari. La donna da subito si impegna attivamente nel sindacato, dedicandosi in particolar modo alla sicurezza dei lavoratori e ai possibili rischi di contaminazione dell'ambiente."



Viene reso noto in conclusione: "Nell'estate del 1974, Karen Silkwood arriva a denunciare apertamente la Kerr-McGee di gravi irregolarità di fronte alla Commissione Nazionale per l'Energia Atomica, sostenendo di poter produrre tutta la documentazione al riguardo. Il 13 novembre del 1974 poco prima di poter provare la fondatezza delle sue accuse, Karen Silkwood fu ritrovata morta a bordo della sua auto, misteriosamente uscita di strada."