San Valentino 2017 tra il classico ed il dark, su Rai4

"Romeo & Juliet" e "Solo gli amanti sopravvivono": i due film in onda su Rai4 in occasione di San Valentino 2017.

Un San Valentino 2017 per tutti i gusti su Rai4. In occasione della festa degli innamorati, la sera del 14 febbraio Rai4 manda in prima e seconda serata "due film che raccontano grandi storie d'amore: l'amore immortale di 'Romeo & Juliet', e quello di Adam & Eve (Tom Hiddleston e Tilda Swinton), due vampiri colti e bellissimi che cercano di non farsi corrompere dalle brutture del presente", viene anticipato in una nota.



Il "Romeo & Juliet" di Carlo Carlei, in onda alle ore 21:05, "offre una rilettura sontuosa e spettacolare del capolavoro di Shakespeare", mentre con "Solo gli amanti sopravvivono" Jim Jarmusch ci presenta "un'ispirata ballata romantica in chiave dark", ma sempre per passare "una serata dedicata all'Amore con la A maiuscola".