Salvatore Giuliano: il film sul killer della strage di Portella della Ginestra su Rai Storia

'Salvatore Giuliano', il film di Francesco Rosi in onda domenica 30 aprile su Rai storia.

"La storia del celebre bandito, comandante dell'esercito separatista siciliano, braccio lungo dei latifondisti mafiosi, autore della strage di braccianti di Portella della Ginestra del primo maggio 1947, trovato cadavere il 25 luglio del 1950 nel cortile di un'abitazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani. 'Salvatore Giuliano', il film di Francesco Rosi - in onda domenica 30 aprile alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo 'Diario Cinema' - utilizza la vicenda di Giuliano come un'occasione per indagare i tanti legami tra banditismo, mafia, potere politico e potere economico che stringono e soffocano la Sicilia tra gli anni '40 e '50. Considerato uno dei film più importanti del cinema di impegno civile, il film si è aggiudicato 3 Nastri d'Argento. Nel cast Federico Zardi, Frank Wolff, Giuseppe Teti, Nando Cicero, Pietro Cammarata, Salvo Randone" viene segnalato in una nota dalla tv di Stato.