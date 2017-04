Roma città aperta: il film su Rai Storia per la Festa della Liberazione

In occasione della Festa della Liberazione il film 'Roma città aperta' di Roberto Rossellini, in onda domenica 23 aprile su Rai Storia.

"Ispirato alla vicenda di don Giuseppe Morosini, prete torturato e giustiziato dai nazisti per la sua adesione alla lotta partigiana nel 1944, è stato realizzato subito dopo la liberazione della Capitale, in condizioni di assoluta precarietà. Il capolavoro di Roberto Rossellini 'Roma città aperta', considerato la prima espressione della stagione del cinema neorealista, è il film proposto domenica 23 aprile alle 21.10 su Rai Storia, per il ciclo 'Binario Cinema'" segnala in una nota la tv di Stato.



"La pellicola ricostruisce l'efferata occupazione di Roma da parte delle truppe naziste all'indomani dell'8 settembre del 1943, le tante atrocità inferte alla popolazione come pure l'eroismo di quanti tentarono di opporsi in ogni caso, pagando con la vita la loro scelta. Con le memorabili interpretazioni di Anna Magnani e Aldo Fabrizi, il film vinse il Festival di Cannes del 1946" chiarisce in ultimo la Rai.