Pompei: il film sulla storia del giovane gladiatore Milo

"Milo è un giovane gladiatore che, da bambino, viene risparmiato dai romani che hanno ucciso la sua famiglia e il suo popolo di cavalieri celtici. Milo finirà a Pompei come schiavo, impiegato nelle battaglie dei gladiatori" viene diffuso in una nota della Rai.



La tv di Stato evidenzia inoltre: "Nell'amena cittadina sul mare, s'innamorerà di Cassia, ma a ostacolare i loro piani ci sarà il truce senatore Corvo che aveva fatto uccidere la famiglia di Milo tanti anni prima."



Si comunica in ultimo: "Quest'ultimo ha in serbo infatti dei piani malefici. A sconvolgere tutto sarà l'eruzione del 24 agosto del 79 d.C. che devasterà Pompei ed Ercolano. E' il film 'Pompei', in onda venerdì 13 gennaio, alle ore 21.20 su Rai2, diretto da Paul W.S. Anderson, interpretato da Kit Harington ed Emily Browning."