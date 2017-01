Piacere, sono un po' incinta: il film con Jennifer Lopez e Alex O' Loughlin

Mercoledì 11 gennaio Rai2 propone alle 21.20 il film - commedia 'Piacere, sono un po' incinta', diretto da Alan Poul e interpretato da Jennifer Lopez e Alex O' Loughlin



"Dopo una vita di incontri sentimentali che non portano a nulla - si continua in ultimo -, Zoe ha deciso che aspettare l'uomo giusto è una perdita di tempo. E poiché tra i suoi obiettivi diventare madre ha un ruolo centrale, prende la decisione di fare da sola e di tentare la strada dell'inseminazione artificiale. Ma quello stesso giorno conosce Stan e da lì a poco sboccia l'amore."